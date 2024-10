WWE: The Rock non sarà a WrestleMania 41? (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Bad Blood, The Rock ha fatto la sua prima apparizione televisiva in WWE dopo aver partecipato alla seconda serata di WrestleMania 40. La megastar di Hollywood è apparsa alla fine dello show e si è posizionata sulla rampa mentre il pubblico si scatenava e Roman Reigns, Cody Rhodes e Jimmy Uso guardavano dal ring. Il People’s Champ ha fatto un conto alla rovescia fino a tre, seguito da un gesto con la mano che taglia la gola, e se n’è andato. Tuttavia, è andato immediatamente in diretta su Instagram e ha tenuto un lungo promo mentre lasciava l’arena. Molti ritengono che l’apparizione serva a preparare la storyline per il suo prossimo ritorno sul ring, o in un Triple Threat Match tra lui, Reigns e Rhodes, oppure un incontro in singolo contro Cody a WrestleMania 41. Quest’ultimo, si collegherebbe alla resa dei conti tra i due nella puntata di Raw successiva a WM 40. Zonawrestling.net - WWE: The Rock non sarà a WrestleMania 41? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Bad Blood, Theha fatto la sua prima apparizione televisiva in WWE dopo aver partecipato alla seconda serata di40. La megastar di Hollywood è apparsa alla fine dello show e si è posizionata sulla rampa mentre il pubblico si scatenava e Roman Reigns, Cody Rhodes e Jimmy Uso guardavano dal ring. Il People’s Champ ha fatto un conto alla rovescia fino a tre, seguito da un gesto con la mano che taglia la gola, e se n’è andato. Tuttavia, è andato immediatamente in diretta su Instagram e ha tenuto un lungo promo mentre lasciava l’arena. Molti ritengono che l’apparizione serva a preparare la storyline per il suo prossimo ritorno sul ring, o in un Triple Threat Match tra lui, Reigns e Rhodes, oppure un incontro in singolo contro Cody a41. Quest’ultimo, si collegherebbe alla resa dei conti tra i due nella puntata di Raw successiva a WM 40.

WWE : I piani per The Rock ce li avrebbe anticipati lui stesso - grosso match in vista per WrestleMania - Siamo a ottobre, quindi dubito che sia stata presa una decisione, ma l’idea è stata lanciata, e penso che abbia senso per la compagnia nel suo complesso, solo per portare questi tre su un ring in una sola volta e portare questa storia alle stelle”. Posso dire che la cosa è in discussione, ma non sono sicuro che sia stata finalizzata in qualche modo. (Zonawrestling.net)