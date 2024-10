Imiglioridififa.com - Tutto su Total Rush, la nuova Promo di EA FC 25: eventi, durata, obiettivi e SBC

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Preparati a vivere l’adrenalina del calcio a 5 con, ladi Football Ultimate Team che rivoluziona il modo di giocare e creare squadre.introducesettimanali a tema in cui dovrai assemblare squadre di giocatori con ruoli specifici, sfidare altre formazioni a 5 e guadagnare ricompense per migliorare il tuo club. Scopri tutti i dettagli su come funzionano questi, i ruoli unici dei giocatori e le fantastiche ricompense che potrai ottenere durante la campagna! Crea la Tua Squadra di 5 Giocatori Ogni settimana, durante la campagna, verranno introdotti nuovi giocatori ispirati ai migliori calciatori diil mondo. L’obiettivo sarà scegliere il tuo giocatoree partecipare acon requisiti speciali, dove tu e i tuoi amici potrete testare le vostre abilità e costruire la squadra perfetta a 5 giocatori.