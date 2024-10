"Tutti all'altezza del compito di salvare le persone": la lettera di un paziente al reparto Cardiologia di Ariano Irpino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora un elogio alla Cardiologia interventistica del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. A scrivere è un paziente che, dopo l’intervento di angioplastica, ha rivolto un ringraziamento all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e al personale Avellinotoday.it - "Tutti all'altezza del compito di salvare le persone": la lettera di un paziente al reparto Cardiologia di Ariano Irpino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancora un elogio allainterventistica del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di. A scrivere è unche, dopo l’intervento di angioplastica, ha rivolto un ringraziamento all’ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e al personale

