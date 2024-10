Schianto al confine: grave il don di Serravalle (Di venerdì 11 ottobre 2024) Grande paura per don Pier Luigi Bondioni, sacerdote della parrocchia di Serravalle, a San Marino. Il religioso di 48 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente frontale avvenuto attorno alle 23.30 dell’altro ieri nel territorio di Cantelli a Verucchio. La macchina condotta da don Bondioni, una Audi A3, si è scontrata contro un’altra vettura lungo la strada provinciale 32 che da Verucchio conduce fino alla Repubblica di San Marino. Viste le sue condizioni, il personale sanitario del 118 accorso immediatamente sul posto ha ritenuto necessario farlo ricoverare all’ospedale Bufalini di Cesena, dove il parroco è stato trasportato con il codice di massima gravità in eliambulanza. Ilrestodelcarlino.it - Schianto al confine: grave il don di Serravalle Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Grande paura per don Pier Luigi Bondioni, sacerdote della parrocchia di, a San Marino. Il religioso di 48 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente frontale avvenuto attorno alle 23.30 dell’altro ieri nel territorio di Cantelli a Verucchio. La macchina condotta da don Bondioni, una Audi A3, si è scontrata contro un’altra vettura lungo la strada provinciale 32 che da Verucchio conduce fino alla Repubblica di San Marino. Viste le sue condizioni, il personale sanitario del 118 accorso immediatamente sul posto ha ritenuto necessario farlo ricoverare all’ospedale Bufalini di Cesena, dove il parroco è stato trasportato con il codice di massima gravità in eliambulanza.

