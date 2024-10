Minacce al gestore di un centro sportivo: arrestati un politico e un dirigente comunale nel Napoletano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ottobre 2024 - Sotto i riflettori la concessione di un centro sportivo nel Napoletano, arrestati per concussione un consigliere comunale e un dirigente di Giugliano in Campania. Secondo la procura di Napoli, i due indagati avrebbero minacciato l’imprenditore che gestisce l’impianto comunale alla periferia della città . Stamattina, la guardia di finanza ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare e i due uomini - un politico locale e il dirigente comunale preposto all'ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport - sono finiti ai domiciliari. Il 4 settembre era già stato arrestato in flagranza di reato l’avvocato che ha fatto da intermediario su una tangente da 15mila euro. Quotidiano.net - Minacce al gestore di un centro sportivo: arrestati un politico e un dirigente comunale nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ottobre 2024 - Sotto i riflettori la concessione di unnelper concussione un consiglieree undi Giugliano in Campania. Secondo la procura di Napoli, i due indagati avrebbero minacciato l’imprenditore che gestisce l’impiantoalla periferia della città . Stamattina, la guardia di finanza ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare e i due uomini - unlocale e ilpreposto all'ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport - sono finiti ai domiciliari. Il 4 settembre era già stato arrestato in flagranza di reato l’avvocato che ha fatto da intermediario su una tangente da 15mila euro.

