L'autunno è il momento degli eventi gastronomici più belli d'Italia, da Ein Prosit a Buonissima, ecco dove andare (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'autunno è una stagione bellissima per chi ama il buon cibo e l'alta gastronomia: non solo perché è quella del vino e del tartufo, ma anche perché ora si concentrano un sacco di eventi che rendono l'alta cucina festa e spettacolo Vanityfair.it - L'autunno è il momento degli eventi gastronomici più belli d'Italia, da Ein Prosit a Buonissima, ecco dove andare Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'è una stagionessima per chi ama il buon cibo e l'alta gastronomia: non solo perché è quella del vino e del tartufo, ma anche perché ora si concentrano un sacco diche rendono l'alta cucina festa e spettacolo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autunno a Stroncone - tre weekend pieni di eventi per valorizzare territorio e prodotti tipici : “Realtà fatta di storia - tradizione e cultura” - Un unico grande contenitore denominato ‘Autunno a Stroncone’ per valorizzare le peculiarità del territorio. La locale Pro Loco ha infatti organizzato tre distinti appuntamenti coniugando colori, sapori e tradizioni locali. Si partirà con il weekend del 12-13 ottobre dedicato al tartufo ed i... (Ternitoday.it)

"Eva - la costola di Dio" - presentato al PalabancaEventi il romanzo di Angelica Saltarelli - La prestigiosa Sala Panini del PalabancaEventi della Banca di Piacenza gremita in occasione della presentazione del primo romanzo di Angelica Saltarelli, nonostante il forte maltempo e la concomitante presenza in città del Capo dello Stato. Il volume è stato presentato dal piacentino Paolo... (Ilpiacenza.it)

Al PalabancaEventi la presentazione dell’opera prima della scrittrice Angelica Saltarelli - Lunedì 23 settembre, alle 18, nuovo appuntamento culturale al PalabancaEventi di via Mazzini: in Sala Panini la presentazione dell’opera prima di una giovanissima, la dott. Angelica Saltarelli, che per la Santelli Editore ha pubblicato “Eva, la costola di Dio”. Il volume sarà presentato... (Ilpiacenza.it)