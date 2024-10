Iltempo.it - Israele colpisce ancora le basi Unifil. Biden: "Chiederò di fermare attacchi" #11ottobre #iltempoquotidiano

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente americano, Joe, è pronto a chiedere adiglicontro. "Assolutamente sì", ha risposto il titolare della Casa Bianca al giornalisti che gli chiedevano se interverrà in tal senso. Poche ore prima delle parole dilesono finite sotto il fuoco israeliano per il secondo giorno di fila e altri due caschi blu, questa volta di nazionalità srilankese, sono rimasti feriti. "Il quartier generale dell'a Naqoura è stato colpito da esplosioni", ha fatto sapere la missione Onu, aggiungendo che i due peacekeeper sono stati coinvolti in due deflagrazioni "avvenute nei pressi di una torre di osservazione".