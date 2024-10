Thesocialpost.it - Zambrano: “La nomina di Spano, un omaggio all’intellighentia di sinistra”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In un editoriale pubblicato su La Bussola Quotidiana, Andreaha espresso le sue opinioni sul recente ingresso di Francesco, ex direttore dell’Unar, come vice capo di gabinetto del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.ha criticato duramente la scelta, evidenziando le implicazioni politiche e simboliche della. Il ritorno di Francescoha iniziato la sua analisi ricordando la vicenda che ha portato all’allontanamento didall’Unar, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, su richiesta di Giorgia Meloni. Una decisione presa a causa di finanziamenti destinati a circoli che, secondo le accuse, erano legati alla prostituzione gay.