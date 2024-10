Schlein a sorpresa sul palco del Forum di Assago: canta con J-Ax la canzone “Così com’è” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con J-Ax a cantare e a ballare da rapper. La segreteria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con un J-Ax con barba finta, occhiali da sole e vestito con giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy. La segreteria ha mostrato di conoscere testo della canzone e gesti da rapper. Il video è subito rimbalzato sui social. Video Ufficio stampa Pd L'articolo Schlein a sorpresa sul palco del Forum di Assago: canta con J-Ax la canzone “Così com’è” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Schlein a sorpresa sul palco del Forum di Assago: canta con J-Ax la canzone “Così com’è” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con J-Ax are e a ballare da rapper. La segreteria del Pd Ellyè salita suldeldi, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con un J-Ax con barba finta, occhiali da sole e vestito con giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy. La segreteria ha mostrato di conoscere testo dellae gesti da rapper. Il video è subito rimbalzato sui social. Video Ufficio stampa Pd L'articolosuldeldicon J-Ax la” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein rappa e balla con J-Ax sul palco al concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago - sa tutte le parole - VIDEO - Alla fine della performance ha ottenuto l'applauso del pubblico. La segretaria dem conosce tutte le parole, canta e gesticola come i veri rapper. Elly Schlein rappa con J-Ax sul palco durante un concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, Milano, e il video fa il giro del web. Da sempre appassion . (Ilgiornaleditalia.it)

Milano - al Forum di Assago Elly Schlein sale sul palco (e rappa) con J-Ax – Il video - hm. pic. J-Ax e DJ Jad hanno cantato insieme alcune delle hit storiche che hanno rivoluzionato la musica italiana degli anni ’90. Si vede che ha l’X Factor». E non erano soli. , pardon. «Per i media sono l’insidia, l’allarme, sveglia, allatto i bimbi con le rime dentro il biberon, con la perfidia di Crudelia Demon mangio sfigati come fossero bon bon, pigio il bottone della vibrazione in posizione ... (Open.online)

Elly Schlein sul palco con J-Ax : il rap del segretario del Pd - Il segretario del Partito democratico si è esibito sul palco del Mediolanum Forum di Assago con J-Ax: l'imbarazzo degli elettori. (Ilgiornale.it)