"Prigionieri per 23 anni". Mamma e 7 figli segregati e sottoposti a violenze: arrestato padre mostro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per 23 anni ha tenuto la moglie ed i sette figli rinchisi in casa e per tutti questi anni si è reso protagonsta di continue violenze. Sotto choc l'intera comunità dopo che l'uomo, un 54enne, è stato arrestato dalle autorità locali. Da capire come abbia fatto per tutto questo tempo a tenere nascosta una situazione terribile, ad aiutarlo il fatto che la sua abitazione fosse localizzata in una zona remota e impervia dove, difficilmente, altre persone si avvicinavano. >> Drammatico incidente all'uscita da scuola, 14enne schiacciata e uccisa dallo scuolabus: è morta sul colpo Drammatico il racconto degli inquirenti che, nero su bianco, scrivono: "La vittima (la moglie, una 40nne ndr) usciva solo per prendere la spesa e, molto spesso, era accompagnata dall'uomo. Nessun vicino la conosceva, tantomeno i parenti si potevano avvicinare".

