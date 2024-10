Perché i milanesi si indebitano (e perché aumentano gli insolventi) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – C’è chi si è trovato con uno stipendio di 2.000 euro mensili e 1.800 euro di rate da pagare, finendo sommerso dai debiti. La spirale, in alcuni casi, è iniziata con un finanziamento contratto per ristrutturare la casa, per sostenere le cure mediche di un figlio o di un parente gravemente malato. Con la perdita del lavoro o una separazione, la vita “si è trasformata in un inferno”, in una corsa impossibile per far quadrare i conti. Le cifre Secondo le stime dell’organizzazione Legge3.it, che prende il nome dalla cosiddetta legge “salva suicidi“ del 2012, fino al 15% della popolazione lombarda ha problemi di sovraindebitamento. Ilgiorno.it - Perché i milanesi si indebitano (e perché aumentano gli insolventi) Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – C’è chi si è trovato con uno stipendio di 2.000 euro mensili e 1.800 euro di rate da pagare, finendo sommerso dai debiti. La spirale, in alcuni casi, è iniziata con un finanziamento contratto per ristrutturare la casa, per sostenere le cure mediche di un figlio o di un parente gravemente malato. Con la perdita del lavoro o una separazione, la vita “si è trasformata in un inferno”, in una corsa impossibile per far quadrare i conti. Le cifre Secondo le stime dell’organizzazione Legge3.it, che prende il nome dalla cosiddetta legge “salva suicidi“ del 2012, fino al 15% della popolazione lombarda ha problemi di sovraindebitamento.

