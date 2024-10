Nargi frena le polemiche: “Siamo coesi, avanti per lo sviluppo di Avellino” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Amministro la città di Avellino e continuerò a farlo, con una maggioranza coesa e con il rispetto di ciascun consigliere comunale perché il sindaco e di tutti”. Così la fascia tricolore del capoluogo Laura Nargi, interpellata dalla stampa a margine di un evento pubblico commenta la serie di reazioni susseguite nella giornata di ieri alla nomina dei presidenti delle commissioni consiliari, compresa una nota stampa arrivata in serata a firma dei due gruppi di maggioranza “Davvero è Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa. Nargi, rispetto al voto della presidenza di una commissione da parte di un consigliere di maggioranza parla solo di inesperienza della diretta interessata perché, appunto. alla sua prima esperienza tra i banchi dell’assise, ma non individua alcuna ragione politica per quanto accaduto. Anteprima24.it - Nargi frena le polemiche: “Siamo coesi, avanti per lo sviluppo di Avellino” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Amministro la città die continuerò a farlo, con una maggioranza coesa e con il rispetto di ciascun consigliere comunale perché il sindaco e di tutti”. Così la fascia tricolore del capoluogo Laura, interpellata dalla stampa a margine di un evento pubblico commenta la serie di reazioni susseguite nella giornata di ieri alla nomina dei presidenti delle commissioni consiliari, compresa una nota stampa arrivata in serata a firma dei due gruppi di maggioranza “Davvero è Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa., rispetto al voto della presidenza di una commissione da parte di un consigliere di maggioranza parla solo di inesperienza della diretta interessata perché, appunto. alla sua prima esperienza tra i banchi dell’assise, ma non individua alcuna ragione politica per quanto accaduto.

