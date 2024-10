Lapresse.it - Nadal si ritira dal tennis: “Decisione difficile, ma è il momento giusto”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “La verità è che gli ultimi due anni sono stati difficili e non ho potuto giocare senza limitazioni. È una, che mi ha preso tempo ma prima o poi arriva la fine per tutto”. Così Rafaelnel video in cui ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. “Penso che sia ilper porre fine a quella che è stata una carriera lunga e di maggior successo di quanto avrei mai potuto immaginare”, ha spiegato il maiorchino. L’ultimo impegno disaranno le Finali di Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. “Sono molto emozionato del fatto che il mio ultimo torneo saranno le finali di Coppa Davis e di rappresentare il mio paese. Penso che chiuda il cerchio, dato che una delle mie prime grandi gioie cometa professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004” ha dichiarato.