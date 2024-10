“Lui è come Rocco Siffredi”. Grande Fratello, la confessione di Jessica sul concorrente: “Ho visto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello le chiacchiere non mancano mai, ma questa volta Jessica Morlacchi ha scatenato la curiosità dei suoi coinquilini con una dichiarazione decisamente particolare. Durante una conversazione in giardino, la cantante si è lasciata andare a un commento che ha rapidamente fatto il giro del web. Rivolgendosi a Luca Calvani, che nella casa ha già suscitato simpatie e attenzioni, Jessica ha dichiarato: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri”, con evidente riferimento a delle “qualità” che avrebbe notato. Non contenta, Jessica ha continuato a stuzzicare Luca, scherzando su ciò che aveva osservato: “Tra tutti quelli della casa, sotto quell’aspetto sei il numero uno”. Tuttivip.it - “Lui è come Rocco Siffredi”. Grande Fratello, la confessione di Jessica sul concorrente: “Ho visto” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella casa delle chiacchiere non mancano mai, ma questa voltaMorlacchi ha scatenato la curiosità dei suoi coinquilini con una dichiarazione decisamente particolare. Durante una conversazione in giardino, la cantante si è lasciata andare a un commento che ha rapidamente fatto il giro del web. Rivolgendosi a Luca Calvani, che nella casa ha già suscitato simpatie e attenzioni,ha dichiarato: “Hotutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri”, con evidente riferimento a delle “qualità” che avrebbe notato. Non contenta,ha continuato a stuzzicare Luca, scherzando su ciò che aveva osservato: “Tra tutti quelli della casa, sotto quell’aspetto sei il numero uno”.

