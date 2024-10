Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l’Attacco all’Iran che sarà “letale, preciso e soprattutto sorprendente”. Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio obbligato prima della risposta, data per certa, all’Attacco con quasi 200 missili che l’Iran ha sferrato la scorsa settimana. La reazione di Israele ci sarà, conferma il ministro della Difesa Yoav Gallant, in visita all’unità d’intelligence delle forze armate (Idf) che si occupa di reperire informazioni nei teatri di guerra. “L’Iran non sarà in grado di comprendere cos’è successo e com’è avvenuto”, la promessa del ministro, che definisce il recente Attacco Iraniano “aggressivo, ma fallimentare poiché impreciso”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjaminparla con il presidente degli Stati Uniti, Joe, intantocontinua a preparare l’all’che sarà “, preciso e soprattutto sorprendente”. Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio obbligato prima della risposta, data per certa, all’con quasi 200 missili che l’ha sferrato la scorsa settimana. La reazione dici sarà, conferma il ministro della Difesa Yoav Gallant, in visita all’unità d’intelligence delle forze armate (Idf) che si occupa di reperire informazioni nei teatri di guerra. “L’non sarà in grado di comprendere cos’è successo e com’è avvenuto”, la promessa del ministro, che definisce il recenteiano “aggressivo, ma fallimentare poiché impreciso”.

