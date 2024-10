Foggia tra le “Cento città contro il dolore” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà sabato 12 ottobre a Foggia, in Corso Vittorio Emanuele, dalle 10.30 alle 20.00 l’evento ‘XVI Edizione della Giornata internazionale del dolore: Cento città contro il dolore’.L’evento ha il patrocinio del Policlinico di Foggia e dell’Università di Foggia, ed è organizzato dalla Foggiatoday.it - Foggia tra le “Cento città contro il dolore” Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà sabato 12 ottobre a, in Corso Vittorio Emanuele, dalle 10.30 alle 20.00 l’evento ‘XVI Edizione della Giornata internazionale delil’.L’evento ha il patrocinio del Policlinico die dell’Università di, ed è organizzato dalla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinquecento euro a circa 5mila famiglie di Foggia - A Foggia 4.849 famiglie hanno chiesto e ottenuto la carta solidale elettronica 'Dedicata a te', disponibile a settembre e concessa a chi ha determinati requisiti di reddito, finalizzati all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o carburanti... (Foggiatoday.it)

Benevento 5 - un ex Foggia per mister Centonze - Posso dire che sono molto orgoglioso di far parte di questa società e spero davvero di cuore di riuscire a togliere insieme a loro delle enormi soddisfazioni”. Nelle ultime due annate ancora Orange Asti e Cdm in A2 Élite. “Mi fa molto piacere tornare nella massima serie e sono davvero contento di farlo con la maglia del Benevento 5 – racconta. (Anteprima24.it)