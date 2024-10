De Iesu su Juan Jesus: «La sua sembra un’analisi sulla sicurezza di Napoli ed è ripreso dai media nazionali e internazionali» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la denuncia social di Juan Jesus del pedinamento e del tentato furto della sua auto, a Radio Napoli Centrale è intervenuto l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu. Questa la nota stampa del suo intervento in radio «La percezione di sicurezza è soggettiva e Juan Jesus è un personaggio pubblico che molto spesso è oggetto di manifestazioni d’affetto da parte di tante persone. Quando un uomo insieme alla famiglia va a fare shopping o al ristorante e, spesso, a seguito di manifestazioni d’affetto e riconoscimento viene circondato dai suddetti, già questo incide sulla percezione di sicurezza. Napoli non è Oslo «Napoli non è Oslo, l’effervescenza turistica cresce e il turista viene considerato una risorsa, non più preda come una volta. Napoli sta cambiando culturalmente e socialmente. Ilnapolista.it - De Iesu su Juan Jesus: «La sua sembra un’analisi sulla sicurezza di Napoli ed è ripreso dai media nazionali e internazionali» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la denuncia social didel pedinamento e del tentato furto della sua auto, a RadioCentrale è intervenuto l’assessore alla Legalità del Comune di, Antonio De. Questa la nota stampa del suo intervento in radio «La percezione diè soggettiva eè un personaggio pubblico che molto spesso è oggetto di manifestazioni d’affetto da parte di tante persone. Quando un uomo insieme alla famiglia va a fare shopping o al ristorante e, spesso, a seguito di manifestazioni d’affetto e riconoscimento viene circondato dai suddetti, già questo incidepercezione dinon è Oslo «non è Oslo, l’effervescenza turistica cresce e il turista viene considerato una risorsa, non più preda come una volta.sta cambiando culturalmente e socialmente.

