Consuma droga accanto a scuola prima delle lezioni minidaspo di 48 ore

Continuano i controlli della Polizia locale di Modena mirati a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici superiori della città . Nei giorni scorsi gli agenti di Quartiere in servizio nella Zona 2 hanno fermato un ragazzo intento a Consumare

Le rotte della cocaina in Italia : ecco come arriva la droga più consumata dopo la cannabis - La relazione annuale della Direzione centrale per i Servizi Antidroga fotografa questi primati e conferma la ‘ndrangheta in un ruolo egemone, l’organizzazione mafiosa italiana più insidiosa e pervasiva, uno dei più potenti e pericolosi sodalizi criminali al mondo, […] The post Le rotte della cocaina in Italia: ecco come arriva la droga più consumata dopo la cannabis appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)

Bibbona - consuma droga insieme ad altri giovani dietro a uno stabilimento balneare : 19enne arrestato - Un 19enne di origine asiatiche residente a Bibbona è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Ad insospettire i carabinieri è stato il forte odore tipico di droga, accompagnato da musica ad alto volume, provenire dal retro di uno stabilimento balneare della frazione livornese. I... (Livornotoday.it)

Droga - in Veneto si abbassa l'età dei consumatori e si affaccia il Fentanyl | VIDEO - Un aumento generalizzato delle situazioni di emergenza, spesso non intercettate dalla rete dei servizi, l’acuirsi delle dipendenze comportamentali, l’emergere di fenomeni come le nuove sostanze psicoattive e la preoccupante diminuzione dell’età media dei consumatori. Questo il quadro emerso nel... (Veneziatoday.it)