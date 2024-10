Cesare, Paolo e Daniel Maldini, una dinastia in Nazionale: quali sono le 8 grandi famiglie del calcio (Di giovedì 10 ottobre 2024) La dinastia dei Maldini, dopo Cesare e Paolo, ha portato in Nazionale anche Daniel. Loro rappresentano uno dei rari esempi di famiglie con tre generazioni di calciatori. I tre Maldini con l'Italia emulano gli Alonso con la Spagna e gli Stankovic con la Serbia, ma non solo. Fanpage.it - Cesare, Paolo e Daniel Maldini, una dinastia in Nazionale: quali sono le 8 grandi famiglie del calcio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladei, dopo, ha portato inanche. Loro rappresentano uno dei rari esempi dicon tre generazioni di calciatori. I trecon l'Italia emulano gli Alonso con la Spagna e gli Stankovic con la Serbia, ma non solo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Daniel Maldini come Cesare e Paolo : convocato in Nazionale da Luciano Spalletti - Un goal e un assist nelle prime sei giornate del campionato per il 22enne, che si prepara a vivere il sogno di vestire la maglia dell’Italia. Milan, Daniel Maldini nella storia: dopo Cesare e Paolo anche lui giocherà in Nazionale View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Accadde oggi - 19 settembre : Cesare Maldini ed altre ricorrenze - Tu, nato a Trieste. Quella granata diventerà per lui una seconda pelle, proprio come l’azzurro. Ieri vi abbiamo raccontato della prima rete in giallorosso di Daniel Fonseca. 19 settembre: Cesare Maldini ed altre ricorrenze La prima volta con la nuova maglia, e di fronte agli alabardati, la tua ex squadra. (Glieroidelcalcio.com)