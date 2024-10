Anticipazioni Amici 24, puntata 13 ottobre: sfide, eliminato e classifiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa è successo durante la registrazione di oggi di Amici 24? Le registrazioni si sono concluse nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre e siamo pronti a svelarvi cosa vedrete domenica 13 ottobre 2024 alle ore 14:00 su Canale 5. Prima, però, vediamo cosa è accaduto durante la settimana decisamente intensa che ha visto due allievi molto discussi, Diego Lazzari e Alena, dopo l'abbandono di un allievo. Il cantante sta attraversando un periodo di forte crisi emotiva. Abituato al giudizio virtuale, sta facendo i conti con l'ansia e il panico che lo colpiscono ora che deve affrontare un pubblico reale. Diego ha raccontato a Maria De Filippi le sue difficoltà: "Mi sento come se avessi già fallito". Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 24, puntata 13 ottobre: sfide, eliminato e classifiche Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa è successo durante la registrazione di oggi di24? Le registrazioni si sono concluse nel pomeriggio di giovedì 10e siamo pronti a svelarvi cosa vedrete domenica 132024 alle ore 14:00 su Canale 5. Prima, però, vediamo cosa è accaduto durante la settimana decisamente intensa che ha visto due allievi molto discussi, Diego Lazzari e Alena, dopo l'abbandono di un allievo. Il cantante sta attraversando un periodo di forte crisi emotiva. Abituato al giudizio virtuale, sta facendo i conti con l'ansia e il panico che lo colpiscono ora che deve affrontare un pubblico reale. Diego ha raccontato a Maria De Filippi le sue difficoltà: "Mi sento come se avessi già fallito".

