The World of Banksy, alla Mostra d'Oltremare immersione nel mondo dell'artista e writer britannico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il grande successo in città come Barcellona, Milano, Parigi e Dubai, The World of Banksy – The Immersive Experience arriva a Napoli dall'11 ottobre al 4 maggio 2025, presso l'Arena Flegrea indoor, alla Mostra d'Oltremare. L'esposizione offre un'immersione unica nel mondo del misterioso artista Banksy, famoso per le sue opere provocatorie e ironiche che trattano temi sociali e politici. Con oltre 120 opere esposte, tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe su diversi materiali, la Mostra guiderà i visitatori attraverso un percorso emozionante, che include lavori iconici come Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Waiting In Vain. Una speciale sezione video racconterà la storia e il messaggio sociale dietro i suoi celebri murales sparsi in tutto il mondo.

