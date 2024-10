Ilrestodelcarlino.it - Rabbia web: "Si boicottano le tradizioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo dodici anni il mercatino francese di Natale non si farà, e sui social scoppia la polemica. Il malcontento sembra piuttosto generale tra gli utenti bolognesi che contestano in centinaia la scelta presa della giunta e confermata dall’assessora Luisa Guidoni’. Ad allertare il web, sulle varie pagine dedicate ai vari quartieri della città, è il messaggio di una delle commercianti degli stand che denuncia l’annullamento dell’evento e soprattutto lo scarso preavviso dato ai proprietari e dipendenti dello stand "a soli 50 giorni dall’inizio" esprimendo un profondo disaccordo verso "la decisione politica dell’assessora Luisa Guidone". "Siamo dispiaciuti, arti e soprattutto perdenti, perché di piazze come Bologna non c’è ne sono più – scrive –. Noi non ci fermeremo qui", prosegue il post e annuncia l’avvio di una possibile raccolta firme.