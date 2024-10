Quanto vale vincere il premio Nobel? Oltre a un posto nell’olimpo ci sono assegno e medaglia d’oro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – E’ come dice la pubblicità della carta di credito: ci sono cose che non hanno prezzo. Come vincere un premio Nobel, per esempio. Se è vero che vedere il proprio nome a fianco di quelli di Rita Levi Montalcini, Martin Luther King o Nelson Mandela non si compra con niente, serve anche precisare che a chi arriva a conquistarsi un posto nell’olimpo dei grandi del mondo, vengono attributi pure due riconoscimenti estremamente materiali: una medaglia d’oro e un cospicuo assegno di quasi un milione di euro. Quanto vale vincere il Nobel Entrando nello specifico, con riferimento all’importo stabilito nel 2024, in ogni campo individuato dal premio (medicina, fisica, chimica, letteratura, pace ed economia) viene attribuita una quota di 11 milioni di corone svedesi, che convertite nella nostra moneta equivalgono a circa 969.000 euro. Quotidiano.net - Quanto vale vincere il premio Nobel? Oltre a un posto nell’olimpo ci sono assegno e medaglia d’oro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – E’ come dice la pubblicità della carta di credito: cicose che non hanno prezzo. Comeun, per esempio. Se è vero che vedere il proprio nome a fianco di quelli di Rita Levi Montalcini, Martin Luther King o Nelson Mandela non si compra con niente, serve anche precisare che a chi arriva a conquistarsi undei grandi del mondo, vengono attributi pure due riconoscimenti estremamente materiali: unae un cospicuodi quasi un milione di euro.ilEntrando nello specifico, con riferimento all’importo stabilito nel 2024, in ogni campo individuato dal(medicina, fisica, chimica, letteratura, pace ed economia) viene attribuita una quota di 11 milioni di corone svedesi, che convertite nella nostra moneta equivalgono a circa 969.000 euro.

