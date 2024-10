Penalizzata un’altra squadra nello stesso girone del Benevento: la nuova classifica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il punto di penalità inflitto alla Turris (LEGGI QUI) cambia ancora la classifica del girone C di Serie C. La notizia di una possibile penalizzazione in classifica per il Catania era già nell’aria da questa estate quando il club etneo non aveva rispettato il termine (9 agosto) per presentare una garanzia integrativa per i compensi lordi dei propri tesserati. Ora c’è anche l’ufficialità dopo il patteggiamento raggiunto tra i siciliani e la Figc. Il Catania scende a quota 14, a -2 dalla vetta. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Catania FC (girone C di Serie C) è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Sanzionati con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente della società. Anteprima24.it - Penalizzata un’altra squadra nello stesso girone del Benevento: la nuova classifica Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il punto di penalità inflitto alla Turris (LEGGI QUI) cambia ancora ladelC di Serie C. La notizia di una possibile penalizzazione inper il Catania era già nell’aria da questa estate quando il club etneo non aveva rispettato il termine (9 agosto) per presentare una garanzia integrativa per i compensi lordi dei propri tesserati. Ora c’è anche l’ufficialità dopo il patteggiamento raggiunto tra i siciliani e la Figc. Il Catania scende a quota 14, a -2 dalla vetta. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Catania FC (C di Serie C) è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Sanzionati con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente della società.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Avellino torna in campo - Biancolino ritrova Cancellotti. Una big del girone penalizzata - cambia ancora la classifica - L’Avellino è tornato in campo per dare il via ai lavori di preparazione in vista della partita di domenica 13 ottobre. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce dal poker rifilato fuori casa al Crotone, attenderà la Casertana di Manuel Iori al Partenio-Lombardi. I lupi, protagonisti di due... (Today.it)

L'Avellino torna in campo - Biancolino ritrova Cancellotti. Una big del girone penalizzata - cambia ancora la classifica - L’Avellino è tornato in campo per dare il via ai lavori di preparazione in vista della partita di domenica 13 ottobre. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce dal poker rifilato fuori casa al Crotone, attenderà la Casertana di Manuel Iori al Partenio-Lombardi. I lupi, protagonisti di due... (Avellinotoday.it)

Crotone-Avellino - il Giudice Sportivo sanziona le società. Un club del Girone C penalizzato : cambia la classifica - L’Avellino ha sbancato lo Stadio Scida di Crotone con una prestazione convincente: il dominio nel gioco e le quattro reti hanno consegnato a Raffaele Biancolino un bottino importante per la risalita. . . Una vittoria larga e meritata, il secondo successo di fila e il terzo risultato utile consecutivo. (Avellinotoday.it)