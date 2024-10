Mutui non dichiarati, azioni e immobili: ecco le risposte dei 10 commissari Ue ‘rimandati’ dal Parlamento. C’è anche Fitto – Esclusiva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Niente da dichiarare” alla voce capitali finanziari in potenziale conflitto d’interessi, azioni di banche e aziende anche per milioni di euro, decine di immobili e, infine, Mutui non citati. C’è tutto questo e altro ancora nelle risposte dei dieci commissari ‘rimandati’ dalla commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo che verranno esaminate nella mattinata di giovedì 10 ottobre. Ilfattoquotidiano.it, che ha potuto visionare i documenti, può quindi rivelare in Esclusiva i nomi dei dieci aspiranti membri della nuova squadra von der Leyen attenzionati dagli eurodeputati della commissione e i punti più controversi delle loro dichiarazioni. Tra loro c’è anche Raffaele Fitto. Alcuni di questi nomi erano già stati anticipati da Ilfattoquotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Mutui non dichiarati, azioni e immobili: ecco le risposte dei 10 commissari Ue ‘rimandati’ dal Parlamento. C’è anche Fitto – Esclusiva Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Niente da dichiarare” alla voce capitali finanziari in potenziale conflitto d’interessi,di be aziendeper milioni di euro, decine die, infine,non citati. C’è tutto questo e altro ancora nelledei diecidalla commissione giuridica (JURI) deleuropeo che verranno esaminate nella mattinata di giovedì 10 ottobre. Ilfattoquotidiano.it, che ha potuto visionare i documenti, può quindi rivelare ini nomi dei dieci aspiranti membri della nuova squadra von der Leyen attenzionati dagli eurodeputati della commissione e i punti più controversi delle loro dichiar. Tra loro c’èRaffaele. Alcuni di questi nomi erano già stati anticipati da Ilfattoquotidiano.

