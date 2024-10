La Pietra di Bismantova “visibile” ai non vedenti con il tatto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rendere visibile la Pietra di Bismantova a chi non può vedere, ma solo toccare. Accade nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, con lo straordinario progetto “Un panorama per tutti” nato dall’idea di rendere maggiormente fruibile e inclusivo uno dei luoghi più conosciuti della provincia Parmatoday.it - La Pietra di Bismantova “visibile” ai non vedenti con il tatto Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rendereladia chi non può vedere, ma solo toccare. Accade nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, con lo straordinario progetto “Un panorama per tutti” nato dall’idea di rendere maggiormente fruibile e inclusivo uno dei luoghi più conosciuti della provincia

