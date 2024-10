Generazione Z vs Millennial: chi se la cava meglio nei colloqui di lavoro? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l'aiuto di un head hunter abbiamo simulato un colloquio di lavoro. Due i candidati, un Millennial e un ragazzo della Generazione Z, stesse domande, risposte diversissime che ci aiutano anche a sfatare i luoghi più comuni sui giovani di oggi (spoiler, non è vero che sono ignoranti!) Vanityfair.it - Generazione Z vs Millennial: chi se la cava meglio nei colloqui di lavoro? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l'aiuto di un head hunter abbiamo simulato uno di. Due i candidati, une un ragazzo dellaZ, stesse domande, risposte diversissime che ci aiutano anche a sfatare i luoghi più comuni sui giovani di oggi (spoiler, non è vero che sono ignoranti!)

