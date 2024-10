Classifica dei club che valgono di più al mondo: primo il Real Madrid, Inter 13esima (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Osservatorio Calcistico Cies ha recentemente pubblicato la Classifica delle squadre di calcio con il valore complessivo più elevato dei giocatori sotto contratto. Al vertice troviamo il Real Madrid, con un impressionante primato, mentre tra le italiane la più quotata è l’Inter, che occupa il tredicesimo posto. Real Madrid in vetta: valore record di 1,728 miliardi di euro Il Real Madrid registra un valore complessivo di 1,728 miliardi di euro per i suoi giocatori. Il club spagnolo, storico protagonista del calcio mondiale, mantiene un vantaggio notevole sulle altre squadre grazie a una rosa ricca di giovani talenti e fuoriclasse affermati. Questa valutazione riflette la capacità del club di costruire una squadra di alto livello e di valorizzare i suoi giocatori, confermando il Real come leader non solo nelle competizioni, ma anche sul mercato. Thesocialpost.it - Classifica dei club che valgono di più al mondo: primo il Real Madrid, Inter 13esima Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Osservatorio Calcistico Cies ha recentemente pubblicato ladelle squadre di calcio con il valore complessivo più elevato dei giocatori sotto contratto. Al vertice troviamo il, con un impressionante primato, mentre tra le italiane la più quotata è l’, che occupa il tredicesimo posto.in vetta: valore record di 1,728 miliardi di euro Ilregistra un valore complessivo di 1,728 miliardi di euro per i suoi giocatori. Ilspagnolo, storico protagonista del calcio mondiale, mantiene un vantaggio notevole sulle altre squadre grazie a una rosa ricca di giovani talenti e fuoriclasse affermati. Questa valutazione riflette la capacità deldi costruire una squadra di alto livello e di valorizzare i suoi giocatori, confermando ilcome leader non solo nelle competizioni, ma anche sul mercato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Champions League - classifica unica aggiornata in tempo reale (DIRETTA) - IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARITA’ Classifica Champions League in tempo reale (punti, gol fatti e gol subiti) Borussia Dortmund 6 (10:1) Brest 6 (6:1) Benfica 6 (6:1) Bayer Leverkusen 6 (5:0) Liverpool 6 (5:1) Aston Villa 6 (4:0) Juventus 6 (6:3) Manchester City 4 (4:0)——————— Inter 4 (4:0) Sparta Praga 4 (4:1) Atalanta 4 (3:0) Sporting Lisbona 4 (3:1) Arsenal 4 (2:0) Monaco 4 (4:3) Bayern ... (Sportface.it)

Risultati Champions League - 2ª giornata : tonfi di Real Madrid e Bayern | CLASSIFICA - Tutto facile per l’Atalanta contro lo Shakhtar. L’Aston Villa sorprende il Bayern Monaco con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Duran al 79?. Mercoledì 2 ottobre Ore 18:45 Girona-Feyenoord 2-3 Shakhtar-Atalanta 0-3 Ore 21:00 Aston Villa-Bayern Monaco 1-0 Benfica-Atletico Madrid 4-0 Dinamo Zagabria-Monaco 2-2 Lilla-Real Madrid 1-0 Liverpool-Bologna 2-0 Lipsia-Juventus 2-3 Sturm Graz-Brugge ... (Calcioweb.eu)

LIVE – Champions League - classifica unica aggiornata in tempo reale (DIRETTA) - Ogni squadra giocherà otto partire, quattro in casa e quattro in trasferta, contro due squadre per ognuna della quattro fasce. Non ci sarà più la fase a gironi, ma una fase campionato con una classifica unica per tutte le trentasei squadre partecipanti, quattro in più rispetto al passato. . Le prime otto vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima si ... (Sportface.it)