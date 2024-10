Dailymilan.it - Caso ultras, interviene il governo: scanner facciale obbligatorio e Daspo penale. Le nuove regole

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)anche ilper l’ingresso allo stadio e. Leper “salvare” il calcio L’inchiesta sulle tifoserie milanesi, che ha portato all’arresto di 19tra Inter e Milan, ha creato un forte solco nel calcio italiano e adesso ilnon può più stare a guardare. C’è un vero e proprio problema tifosi in Italia e come riporta La Gazzetta dello Sport, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato quello dello Sport, Andrea Abodi per definire. L’obiettivo è quello di inasprire le pene, cercando di optare per la linea più dura possibile contro gli. La prima mossa sarà quella di allungare i fermi. Si sta anche valutando l’ipotesi di trasformare ilin una sanzione(oggi è amministrativa).