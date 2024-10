Tuttivip.it - “Bello, giù le mani”. Grande Fratello, lui beccato così su di lei: scoppia il putiferio. “Cacciato”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso della settima puntata del, alcune dinamiche tra i concorrenti hanno continuato a evolversi, portando Shaila Gatta al centro delle attenzioni. La ballerina, che con la sua bellezza e il suo fascino ha conquistato più di un coinquilino, ha nuovamente attirato l’attenzione degli spettatori per una situazione particolare avvenuta con Tommaso Franchi, che ha scatenato polemiche sul web. Shaila, nota per aver spezzato i cuori di diversi gieffini, ha chiarito di non essere interessata a Javier, definendolo troppo calmo per i suoi gusti, e di non vedere un potenziale futuro neppure con Lorenzo, nonostante l’attrazione fisica. Tuttavia, nonostante il suo carattere sfuggente, Shaila continua a essere una delle protagoniste indiscusse delle relazioni all’interno della casa.