“Sono un medico, ho tolto i social per due settimane e questi sono stati i benefici sulla mia salute” (Di marted√¨ 8 ottobre 2024) Vivek H. Murthy ha deciso insieme a due amici di prendersi una pausa dalle piattaforme. La disconnessione ha cambiato la sua routine quotidiana e ha deciso di prolungare l'esperimento per un mese. Fanpage.it - “Sono un medico, ho tolto i social per due settimane e questi sono stati i benefici sulla mia salute” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di marted√¨ 8 ottobre 2024) Vivek H. Murthy ha deciso insieme a due amici di prendersi una pausa dalle piattaforme. La disconnessione ha cambiato la sua routine quotidiana e ha deciso di prolungare l'esperimento per un mese.

