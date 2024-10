Precipita per 30 metri dalla zip-line in Valtellina, i tecnici: “L’ultimo collaudo risale a 13 anni fa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo i tecnici nominati dalla Procura di Sondrio, la zip-line Fly Emotion non era stata sottoposta a collaudi annuali come da legge. Lo scorso maggio, una 41enne ha perso la vita Precipitando durante un volo. Fanpage.it - Precipita per 30 metri dalla zip-line in Valtellina, i tecnici: “L’ultimo collaudo risale a 13 anni fa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo inominatiProcura di Sondrio, la zip-Fly Emotion non era stata sottoposta a collaudi annuali come da legge. Lo scorso maggio, una 41enne ha perso la vitando durante un volo.

Trasporti - Codacons : “Nove casi problemi tecnici su linea Av Roma in una settimana” - Il 28 settembre sulla linea Av Roma-Firenze si è registrato prima un problema tecnico alla linea, poi un inconveniente a un treno, con relative ripercussioni sulla circolazione. Nello specifico il 26 settembre Rfi dava notizia di rallentamenti in prossimità di Roma Termini per un inconveniente ... (Lapresse.it)

Guasto a linea treni alta velocità - tecnici al lavoro per riattivare il sistema : forti ritardi anche a Napoli Centrale - it. Lo scrive sul suo sito Trenitalia, mentre prosegue l’intervento dei tecnici.  AGGIORNAMENTO 9:34 Per il guasto alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina “la circolazione è ora fortemente rallentata” e “i treni Alta velocità , Intercity e Regionali possono registrare un maggior ... (Anteprima24.it)

Due problemi tecnici sulla linea - treni rallentati e ritardi per ore - E’ stata una giornata difficile quella di oggi per i pendolari e i viaggiatori. .  Intorno alle 8 di questa mattina, in un. . . Ritardi e rallentamenti sono stati registrati sia nella mattinata di oggi, martedì 1 ottobre, che poi ancora nel pomeriggio per due diversi problemi sulla linea ... (Latinatoday.it)