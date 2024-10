MotoGp, Tardozzi: “Un paradosso che Bagnaia sia dietro in classifica con 8 vittorie” (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – La continuità di risultati, ritirarsi di meno, tutto fa differenza nella Moto gp moderna che assegna 37 punti a weekend. Lo dice infatti la classifica, che vede in testa Jorge Martin nonostante meno della metà delle vittorie domenicali di Pecco Bagnaia. Il successo di Motegi è stato l’ottavo stagionale in gara lunga per il campione del mondo in carica, che è avanti 6-5 anche nelle sprint race, ma Martin continua a essere leader con 10 punti di vantaggio. E meno male che Bagnaia è riuscito a ridurre sensibilmente il divario dopo la caduta di Misano: tra Mandalika e Motegi ha accorciato da meno 24 a meno 10. Ora mancano quattro appuntamenti, a partire da quello di Philip Island dal 18 al 20 ottobre. Tardozzi: “Un paradosso, Pecco ha vinto molto di più” Gli ultimi appuntamenti asiatici hanno di nuovo rimesso al centro di tutto Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi: “Un paradosso che Bagnaia sia dietro in classifica con 8 vittorie” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – La continuità di risultati, ritirarsi di meno, tutto fa differenza nella Moto gp moderna che assegna 37 punti a weekend. Lo dice infatti la, che vede in testa Jorge Martin nonostante meno della metà delledomenicali di Pecco. Il successo di Motegi è stato l’ottavo stagionale in gara lunga per il campione del mondo in carica, che è avanti 6-5 anche nelle sprint race, ma Martin continua a essere leader con 10 punti di vantaggio. E meno male cheè riuscito a ridurre sensibilmente il divario dopo la caduta di Misano: tra Mandalika e Motegi ha accorciato da meno 24 a meno 10. Ora mancano quattro appuntamenti, a partire da quello di Philip Island dal 18 al 20 ottobre.: “Un, Pecco ha vinto molto di più” Gli ultimi appuntamenti asiatici hanno di nuovo rimesso al centro di tutto Jorge Martin e Pecco

