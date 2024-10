"Meno burocrazia sulle opere pubbliche" (Di martedì 8 ottobre 2024) Consigliere d’opposizione, vice capo di gabinetto del sindaco, assessore con deleghe pesanti. È l’ascesa di Pietro Antonio Cimino, membro della giunta comunale della Spezia, candidato per la prima volta alle elezioni regionali. Cosa l’ha spinta a candidarsi? "Sicuramente la visione e il programma di Marco Bucci, che rispecchia quello che noi da anni stiamo portando avanti alla Spezia: investimenti nelle infrastrutture di cui abbiamo necessità, non solo strade ma scuole e impianti sportivi. Gli interventi che abbiamo avviato ne sono la prova". Qual è secondo lei la priorità sulla quale intervenire subito? "Dobbiamo avviare in qualsiasi modo il cantiere del nuovo ospedale. Anche, se necessario, con l’istituzione di una struttura commissariale che consenta quanto alla nostra città e al resto della provincia di poter contare su una struttura ospedaliera avanzata e all’avanguardia. Lanazione.it - "Meno burocrazia sulle opere pubbliche" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Consigliere d’opposizione, vice capo di gabinetto del sindaco, assessore con deleghe pesanti. È l’ascesa di Pietro Antonio Cimino, membro della giunta comunale della Spezia, candidato per la prima volta alle elezioni regionali. Cosa l’ha spinta a candidarsi? "Sicuramente la visione e il programma di Marco Bucci, che rispecchia quello che noi da anni stiamo portando avanti alla Spezia: investimenti nelle infrastrutture di cui abbiamo necessità, non solo strade ma scuole e impianti sportivi. Gli interventi che abbiamo avviato ne sono la prova". Qual è secondo lei la priorità sulla quale intervenire subito? "Dobbiamo avviare in qualsiasi modo il cantiere del nuovo ospedale. Anche, se necessario, con l’istituzione di una struttura commissariale che consenta quanto alla nostra città e al resto della provincia di poter contare su una struttura ospedaliera avanzata e all’avanguardia.

