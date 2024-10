Intossicazioni da funghi, come evitarle: le specie velenose (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’autunno, con l’alternanza di pioggia e sole, è la stagione ideale per la crescita dei funghi e molti si dilettano nella raccolta, spesso senza avere le competenze per riconoscere le diverse specie. Il rischio è quello di ingerire funghi non commestibili. Le forme di intossicazione dovute Avellinotoday.it - Intossicazioni da funghi, come evitarle: le specie velenose Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’autunno, con l’alternanza di pioggia e sole, è la stagione ideale per la crescita deie molti si dilettano nella raccolta, spesso senza avere le competenze per riconoscere le diverse. Il rischio è quello di ingerirenon commestibili. Le forme di intossicazione dovute

Raccolta dei funghi - attenti alle specie velenose. Le regole dell'Ispettorato micologico dell'Ausl : "Occorre cuocerli bene - per almeno 20 minuti"

È ripartita la stagione dei funghi, ma occhio agli esemplari raccolti. La prudenza è raccomandata anche per i funghi ricevuti in regalo: sempre meglio farli controllare che rischiare una pericolosa intossicazione o un avvelenamento potenzialmente letale. In tre casi le indagini hanno evidenziato ...