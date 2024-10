Il debutto perfetto di Emma Villas. Nelli è il mattatore, Aversa senza storia (Di lunedì 7 ottobre 2024) SIENA 3 Aversa 0 SIENA: Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Patrick 5, Alpini, Nelli 14, Rossi 3, Pellegrini, Randazzo, Ceban, Cattaneo 7. All. Graziosi Aversa: Frankowski 1, Arasomwan 4, Canuto 2, Lyutskanov 8, Rossini, Motzo 8, Frumuselu, Garnica, Ambrose 1, Barbon, MiNelli, Mentasti, Di Meo, Agouzoul. All. Tomasello Arbitri: Merli, Grossi Parziali: 25-15, 25-21, 29-27 SIENA – Emma Villas parte con il piede giusto in campionato regolando per tre a zero Aversa in un’ora e trentasette minuti. L’impressione generale è quella di una squadra che è stata sempre in pieno controllo della situazione, anche se nel terzo parziale ha dovuto far ricorso ai vantaggi prima di mettere a terra la palla decisiva. Ottima prova di Nelli, immarcabile specialmente nei primi due set; buon debutto di Cattaneo, qualcosa invece da rivedere in ricezione per Patrick. La cronaca. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) SIENA 30 SIENA: Trillini 4, Nevot 4, Bonami, Melato, Coser, Patrick 5, Alpini,14, Rossi 3, Pellegrini, Randazzo, Ceban, Cattaneo 7. All. Graziosi: Frankowski 1, Arasomwan 4, Canuto 2, Lyutskanov 8, Rossini, Motzo 8, Frumuselu, Garnica, Ambrose 1, Barbon, Mi, Mentasti, Di Meo, Agouzoul. All. Tomasello Arbitri: Merli, Grossi Parziali: 25-15, 25-21, 29-27 SIENA –parte con il piede giusto in campionato regolando per tre a zeroin un’ora e trentasette minuti. L’impressione generale è quella di una squadra che è stata sempre in pieno controllo della situazione, anche se nel terzo parziale ha dovuto far ricorso ai vantaggi prima di mettere a terra la palla decisiva. Ottima prova di, immarcabile specialmente nei primi due set; buondi Cattaneo, qualcosa invece da rivedere in ricezione per Patrick. La cronaca.

Sport.quotidiano.net - Il debutto perfetto di Emma Villas. Nelli è il mattatore, Aversa senza storia

La Emma Villas siena inizia con il piede giusto: 3-0 contro Aversa - Rossi, nelli e compagni mettono subito la gara sui binari giusti, aggiudicandosi il primo set 25-15. I senesi giocano un volley di buon livello, attaccano con profitto, servono bene e difendono ...(sienanews.it)

L’Emma Villas sfida Aversa per il primo acuto. nelli: "Dobbiamo essere bravi nelle difficoltà" - Esordio in campionato per Emma Villas a siena contro Aversa. Coach Graziosi prepara la squadra per affrontare un avversario temibile. nelli invita il pubblico al Palaestra. Fischio d'inizio alle 19, b ...(lanazione.it)

Confesercenti siena: “Piazza del Campo e dintorni senza energia il 7 ottobre” - siena. Lunedì 7 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sarà interrotta la fornitura di energia elettrica in Piazza del Campo ed altre via limitrofe. "In arrivo un grave disagio per gli esercenti, per c ...(ilcittadinoonline.it)