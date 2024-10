Casoria, Biagio e Domenico tornano a casa: ora sono col papà. Si studia soluzione per l’affido (Di lunedì 7 ottobre 2024) sono tornati a casa Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli di Casoria di 14 e 16 anni spariti dalla casa comunità in cui si trovavano lo scorso 18 settembre. Dopo settimane di angoscia finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. Casoria, Biagio e Domenico sono tornati a casa: ora sono col papà. Si L'articolo Casoria, Biagio e Domenico tornano a casa: ora sono col papà. Si studia soluzione per l’affido Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Casoria, Biagio e Domenico tornano a casa: ora sono col papà. Si studia soluzione per l’affido Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)tornati aSantoriello, i due fratelli didi 14 e 16 anni spariti dallacomunità in cui si trovavano lo scorso 18 settembre. Dopo settimane di angoscia finalmente si può tirare un sospiro di sollievo.tornati a: oracol. Si L'articolo: oracol. SiperTeleclubitalia.

