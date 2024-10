Anticipazioni Uomini e Donne del 7/10/24: Mario Cusitore chiude con una dama, Martina De Ioannon dura contro Ciro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi. Ecco qualche gustosa anticipazione fornita come di consueto da Lorenzo Pugnaloni. Cosa vedremo nei prossimi giorni? Andiamo a vedere! Trono over: Al centro studio Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante.  Margherita racconta di averci ripensato su Mario e di averlo richiamato giovedì. Dunque continuano la frequentazione. Con Morena invece tutto finito. Lei sottolinea di esserci rimasta male un sacco per quello che è venuto fuori nelle puntate precedenti (macchina, mutande ecc.). A Margherita Mario ha fatto conoscere il gatto, sua mamma e alcuni suoi amici. Spazio poi a Sabrina e a Gabriele. Lui non l’ha chiamata perché lei gli ha detto che non voleva essere disturbata. Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 7/10/24: Mario Cusitore chiude con una dama, Martina De Ioannon dura contro Ciro Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi. Ecco qualche gustosa anticipazione fornita come di consueto da Lorenzo Pugnaloni. Cosa vedremo nei prossimi giorni? Andiamo a vedere! Trono over: Al centro studio, Margherita Aiello e Morena Farfante.  Margherita racconta di averci ripensato sue di averlo richiamato giovedì. Dunque continuano la frequentazione. Con Morena invece tutto finito. Lei sottolinea di esserci rimasta male un sacco per quello che è venuto fuori nelle puntate precedenti (macchina, mutande ecc.). A Margheritaha fatto conoscere il gatto, sua mamma e alcuni suoi amici. Spazio poi a Sabrina e a Gabriele. Lui non l’ha chiamata perché lei gli ha detto che non voleva essere disturbata.

