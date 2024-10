Ubriaco e drogato investe 79enne e fugge 30enne denunciato

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla guida sotto l’effetto di alcol e droga, ha investito un pedone ed è fuggito. È accaduto a Castel Volturno, dove unè statodai carabinieri per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l’influenza dell’alcol e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La vittima, un, è finito al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L’investimento è avvenuto in via Acacia. (Anteprima24)