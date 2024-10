Matteo Garrone in tour a Palermo con il musicista Piero Delle Monache, al Teatro Jolly il recital a suon di jazz (Di domenica 6 ottobre 2024) Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone e il musicista Piero Delle (Palermotoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in, uno specialecon il registae il

Palermotoday - Matteo Garrone in tour a Palermo con il musicista Piero Delle Monache al Teatro Jolly il recital a suon di jazz

Matteo Garrone in tour a Napoli con il suo recital a suon di jazz - Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. . La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz”. . . In tour nei teatri, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone ... (Napolitoday)

Box Organi, tra musica e letteratura. Dal jazz di Olzer al recital di Pozzi - Oggi il recital dell’Organista milanese Davide Pozzi. Nel complesso, la rassegna prevede cinque concerti di cui due appositamente realizzati per l’evento. Box Organi: un connubio tra musica e letteratura. Il concerto sarà arricchito dalla partecipazione dell’attrice Matilde Facheris, che leggerà un ... (Ilgiorno)

Matteo Garrone in tour a Palermo con il musicista Piero Delle Monache, al Teatro Jolly il recital a suon di jazz - La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone e il musicista Piero Delle Monache, che promette di essere ...(palermotoday)

Matteo Garrone in tour a Napoli con il suo recital a suon di jazz - La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz”. In tour nei teatri, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone e il musicista Piero Delle Monache, ...(napolitoday)

Matteo Garrone, in tour a Palermo con il suo recital a suon di jazz - Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica ...(blogsicilia)