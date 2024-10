LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: inizia gara-3 (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23 Ora Prado si deve difendere da Tim Gajser, il quale vorrà prendersi la vittoria in gara-3 per dimostrare ancora una volta la sua forza. -24 Occhio all’Australia: gli oceanici in quest’istante sono al comando della classifica generale, e i due Lawrence non appaiono in crisi, anzi. -25 TOMAC SUPERA PRADO! Fantastica al momento la prova dello statunitense, così come quella di Jett Lawrence che ha scalzato Herlings e Roczen per la quinta posizione. -25 Bene Alberto Forato che si trova in decima piazza, fuori dai venti Bonacorsi. -26 Terzo Gajser, sesto Herlings al momento. Quinta posizione per Ken Roczen. -27 Molto bene Hunter Lawrence quarto e Jett Lawrence ottavo, occhio all’Australia. -28 PRADO IN TESTA! Il campione del mondo scalza Tomac e si porta in testa, gli iberici si affidano alla loro stella. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-23 Ora Prado si deve difendere da Tim Gajser, il quale vorrà prendersi la vittoria in-3 per dimostrare ancora una volta la sua forza. -24 Occhio all’Australia: gli oceanici in quest’istante sono al comando della classifica generale, e i due Lawrence non appaiono in crisi, anzi. -25 TOMAC SUPERA PRADO! Fantastica al momento la prova dello statunitense, così come quella di Jett Lawrence che ha scalzato Herlings e Roczen per la quinta posizione. -25 Bene Alberto Forato che si trova in decima piazza, fuori dai venti Bonacorsi. -26 Terzo Gajser, sesto Herlings al momento. Quinta posizione per Ken Roczen. -27 Molto bene Hunter Lawrence quarto e Jett Lawrence ottavo, occhio all’Australia. -28 PRADO IN TESTA! Il campione del mondo scalza Tomac e si porta in testa, gli iberici si affidano alla loro stella. (Oasport)

Oasport - LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA | inizia gara-3

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: alle 17.08 il via di gara-3 - -9 Problema per Adamo, cambio di occhiali, torna in 23esima posizione. 604 0:39. 007 0:35. 894 0:32. 764 2:06. 200 0:33. 932 0:33. 808 0:40. 816 0:33. 731 2 2:23. 969 Finish 27 115 Fredsoe, Mads DEN GAS 35:33. 520 Finish 30 20 OLIVEr, Oriol ESP KTM 35:18. 411 3 2:10. 258 2:13. 417 2:09. 672 ... (Oasport)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Lawrence comanda gara-2, azzurri costretti alla rimonta - 724 0:32. 716 2:05. 206 0:32. 15. 166 Finish -11 Problema anche per Tom Vialle che crolla proprio dietro Adamo 24esimo. 843 2:12. -4 L’americano Tomac si prende la seconda posizione con la sua Yamaha. 056 0:35. 01 10? al termine. 298 0:04. 524 2:16. 110 2:12. 513 0:33. 947 0:33. 41 Ottimo avvio ... (Oasport)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: inizia gara-2 - 530 2:07. 15. 476 0:36. 345 2:11. 088 Finish 24 28 Searle, Tommy GBR KAW 37:21. 552 0:28. 122 Finish 31 47 Eto Tiburcio, Bernardo BRA HON 36:02. 656 2:07. 788 2:06. 948 1 2:22. 50 Gajser per la Slovenia vince gara-1 davanti all’americano Tomac, ma in testa alla classifica per Nazioni c’è l’Olanda ... (Oasport)

