l' Italia scivolata nel cesso | assedio a Salvini da Pontida la clamorosa risposta ai pm

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il giorno di. Sotto il sole e il pratone infangato per l'umidità della notte, tutto pronta per accogliere il popolo della Lega. E in attesa del leader Matteoe degli ospiti della destra sovranista in arrivo da mezza Europa, per ora nel paesino della Bergamasca dominano gli slogan pro Autonomia e in difesa del segretario, che rischia 6 anni di carcere con l'accusa di sequestro di migranti a Lampedusa nell'ambito del proOpen Arms. Questa, dove l'affluenza dovrebbe essere quella delle grandi occasioni, è infatti un'occasione per stringersi attorno al leader, in difesa dalla minaccia della magistratura. Ed è un militante di Viganò Brianza a sommare sulla maglietta - rigorosamente verde - le due istanze di giornata: da un lato la scritta "L''non è una e non lo sarà mai" e dall'altro, "a pro. L'nel". (Liberoquotidiano)