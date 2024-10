Lazio-Empoli 2-1: Pedro altro super gol, Castellanos sbaglia un rigore (Di domenica 6 ottobre 2024) La Lazio vince per due a uno contro l'Empoli. La squadra di Baroni passa subito in svantaggio per uno scivolone di Provedel ma si rimette in pista già nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Zaccagni sul quinto assist di Nuno Tavares. Nella ripresa i biancocelesti sprecano un calcio di (Di domenica 6 ottobre 2024) Lavince per due a uno contro l'. La squadra di Baroni passa subito in svantaggio per uno scivolone di Provedel ma si rimette in pista già nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Zaccagni sul quinto assist di Nuno Tavares. Nella ripresa i biancocelesti sprecano un calcio di (Romatoday)

Serie A, Lazio piega Empoli 2-1 in rimonta: decide Pedro - Primo tempo di grande intensità giocato dalle due squadre, che hanno avuto a disposizione almeno un paio di occasioni per parte. È il preludio al gol firmato all’84’ da Pedro, con un micidiale destro potente sotto la traversa su perfetta imbucata dalla trequarti di Castellanos. Quinto assist in ... (Lapresse)

