Eleonora Giorgi aggiorna sul tumore | Il tempo che mi resta

A tre settimane dalla sua ultima ospitata a Verissimo, oggi Eleonora Giorgi è tornata nel programma di Silvia Toffanin per parlare della sua malattia. La famosa attrice questa volta era insieme al suo ex, Massimo Ciavarro e con lui ha parlato di come sta affrontando questa dura situazione, tra cure, speranza e consapevolezza. La Giorgi ha dichiarato che il tempo che le resta lo vuole passare con i suoi affetti ed ha aggiunto che non vuole piangersi addosso, perché moltissime persone sono nelle sue condizioni. #Verissimo Eleonora, una guerriera — Maria Rita (@MariaRita417660) October 6, 2024 Giorgi sulla sua malattia: "Il tempo che mi resta lo passerò con i miei amori". "Voglio dire che voi di Verissimo mi siete vicino anche fuori dalla tv, è giusto che il pubblico lo sappia. Il gesto di mostrarmi senza capelli è importante perché si può essere belle anche facendo la chemio.

