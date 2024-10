“Ballando con le Stelle”, è successo dietro le quinte: Sonia furiosa con la giuria (Di domenica 6 ottobre 2024) News TV. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli e Matano in merito al suo comportamento pacato e rispettoso, diverso da ciò che siamo abituati a vedere di solito. Ieri è andata in onda la seconda puntata e questa volta Sonia era senza freni. Leggi anche: Leggi anche: Leggi anche: L'articolo “Ballando con le Stelle”, è successo dietro le quinte: Sonia furiosa con la giuria proviene da TvZap. (Di domenica 6 ottobre 2024) News TV. Nella prima puntata dicon leBruganelli è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli e Matano in merito al suo comportamento pacato e rispettoso, diverso da ciò che siamo abituati a vedere di solito. Ieri è andata in onda la seconda puntata e questa voltaera senza freni. Leggi anche: Leggi anche: Leggi anche: L'articolo “con le”, èlecon laproviene da TvZap. (Tvzap)

Ascolti tv sabato 5 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, La nostra Raffaella - Su Rai 3 La nostra Raffaella. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. Ascolti tv sabato 5 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto ... (Tpi)

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Meglio se balli e non presenti più” - (Adnkronos) – "Da quante querele non ci vediamo?". "Quante cose da querelare hai fatto tu?". Selvaggia Lucarelli 'accoglie' Barbara D'Urso… L'articolo Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Meglio se balli e non presenti più” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Ballando con le stelle, lo scontro Lucarelli-Bruganelli - (Adnkronos) – "Abbiamo visto tanti concorrenti che ballano male…". Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Burganelli va in scena il primo… L'articolo Ballando con le stelle, lo scontro Lucarelli-Bruganelli proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)