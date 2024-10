La Segheria riparte ed è piena di sorprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) E sialla, la casetta-buco-spazio culturale de Gli Omini in Sant’Agostino (via San Donato 202) con una proposta mista programmata per le giornate oggi, sabato 5 ottobre, domenica 6 e mercoledì 9 ottobre. Qualche indizio: atmosfera di casa, uno spettacolo tratto da un podcast di enorme successo nazionale, un laboratorio per bambini sul vinile, un dj set e l’inizio del corso di teatro de Gli Omini. Per rompere il ghiaccio oggi dalle 19 aperitivo, tornei di bocce, lotterie, musichetta, chiacchiere in compagnia e apertura della biglietteria per i tesseramenti (5 euro). Alle 21 riprende il discorso teatrale ‘puro’ con "Non è la storia di un eroe", spettacolo di e con Mauro Pescio tratto dal podcast "Io ero il milanese" (biglietto 10 euro).