A Firenze lavori per la nuova segnaletica in via Pampaloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Rifacimento della, asfaltature notturne eai sottoservizi. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Per quanto riguarda il rifacimento della, da lunedì 7 ottobre sono in programma iin via a conclusione dell’asfaltatura. Previsto un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Canova e divieti di sosta. Saranno istituiti anche divieti di transito in via Corcos (tra viae via Panerai) e via Panerai (via Corcors a via delle Torri). Restringimento anche in via delle Muricce. Percorso alternativo per chi proviene da via Canova: via Canova-piazza Ciampi-via Foggini-via. Per chi è diretto in via Corcos: via Bezzuoli-via delle Torri-via Panerai-via Corcos (entrambi i sensi). Le operazioni termineranno venerdì 11 ottobre.