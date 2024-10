Tricolore come la bandiera questi spaghetti super cremosi e colorati saranno un successo a tavola

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arriverà il giorno in cui avremo chiare le idee su cosa preparare a pranzo e a cena, ma non è questo il giorno, e per un motivo che per certi versi è anche abbastanza scontato se vogliamo. Assorbitisiamo dalla vita frenetica di tutti i giorni, alla fine la creatività e la voglia di sperimentare vengono meno, motivo per cui tra le altre cose prediligiamo dei cibi “comfort”. In altre parole, perché perdere ore e ore ai fornelli inventando e dosando, quando si può ripiegare sulla mitica pasta al pomodoro o alla carbonara quando pensiamo agli? Ha una sua ragion d’esser non da poco, ma oggi vogliamo spingerti un po’ oltre limite con una ricetta facile, ma al tempo stesso buonissima: glissimi.