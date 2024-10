Spithill saluta Luna Rossa | I talenti italiani faranno meglio di me Ora un ruolo da CEO in SailGP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Jamesha vinto la America’s Cup per due volte (2011 e 2013 al timone di Oracle) ed è il timoniere con più affermazioni parziali nella competizione sportiva più antica del mondo: ben 17 sigilli nel corso della sua lunga carriera. Stiamo parlando di un’icona autentica della vela ed è il più giovane timoniere della storia ad aver vinto questa prestigiosa manifestazione, ma oggi sono arrivati i titoli di coda anche per il fuoriclasse australiano. Le dichiarazioni rilasciate al termine della finale della Louis Vuitton Cup, persa dacontro INEOS Britannia, evidenziano il commiato dell’oceanico dal grande palcoscenico agonistico. Jamesha mostrato un sorriso per chiudere la propria carriera, parlando una volta arrivato in porto ai canali degli organizzatori dell’evento: “Mi sto avvicinando alla fine della mia esperienza in America’s Cup.