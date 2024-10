Inter-Torino probabili formazioni | Inzaghi di nuovo con la ThuLa Dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 4 ottobre 2024 – La vittoria di Udine ha cancellato momentaneamente la sconfitta nel derby e rilanciato le quotazioni scudetto dell’, ora terza a 11 punti a meno 2 dal Napoli e a meno 1 dalla Juve. In mezzo anche il successo ricco con la Stella Rossa in Champions, ma ancora la sensazione che i nerazzurri non siano a pieno regime, soprattutto sul lato difensivosono già 7 i gol subiti in campionato contro i 4 del Napoli e gli 0 dei bianconeri di Motta. Dall’altra parte il, sconfitto per la prima volta in campionato settimana scorsa dalla Lazio e così non più in vetta ma comunque agganciato alle parti alte con gli stessi punti dei nerazzurri.contro Vanoli è anche una battaglia di stili e filosofie calcistiche, ma entrambe basate su un 3-5-2 rapido, di possesso palla e aggressione.